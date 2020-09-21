رانيا فريد شوقي تبدأ تصوير مسلسل ضربة معلم بهذا الموعد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تبدأ النجمة رانيا فريد شوقي، تصوير مشاهدها في مسلسل "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب، الذي تتعاون معاه لأول مرة يوم الأربعاء الجاري.


وكان بدء فريق العمل تصوير المسلسل يوم السبت الماضي، بمدينة الإنتاج الأعلامي، كما أن المسلسل من نوعية المسلسلات الطويلة فهو 45 حلقة وكان انتهى مؤلف العمل من كتابة 25 حلقة.


مسلسل “ضربة معلم يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، محمد عز، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، ومي سليم، وعدد كبير من الفنانين

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 23 ساعة

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:37 م

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»