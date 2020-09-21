رانيا فريد شوقي تبدأ تصوير مسلسل ضربة معلم بهذا الموعد

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تبدأ النجمة رانيا فريد شوقي، تصوير مشاهدها في مسلسل "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب، الذي تتعاون معاه لأول مرة يوم الأربعاء الجاري.





وكان بدء فريق العمل تصوير المسلسل يوم السبت الماضي، بمدينة الإنتاج الأعلامي، كما أن المسلسل من نوعية المسلسلات الطويلة فهو 45 حلقة وكان انتهى مؤلف العمل من كتابة 25 حلقة.





مسلسل “ضربة معلم يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، محمد عز، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، ومي سليم، وعدد كبير من الفنانين