video.html
كتب
video.html

وزراء التعليم العرب يناقشون وثيقة تطوير التعليم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:00 م
Advertisements
يترأس الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يوم الأربعاء القادم، إجتماع وزراء التعليم العرب، وذلك لإقرار وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة مرجعية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي أن عقد هذا الاجتماع الهام لوزراء التعليم العرب برئاسة المملكة العربية السعودية يأتي اتساقًا مع الدعم والعناية والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالتعليم، ووضعها تطوير وتحديث التعليم في قمة أولوياتها.

وقال إن البرلمان العربي أعد هذه الوثيقة إدراكًا منه بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية، وهو أحد الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومي العربي، مضيفًا بأن هدف البرلمان العربي من إعداد هذه الوثيقة التي جاءت في ثلاثة فصول، هو إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري لبناء شخصية الطالب القادر على التفكير النقدي البَنّاء وحل المشكلات، وكذلك تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس بما يلائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل في الدول العربية، فضلًا عن تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية، مُشددًا على أن الوثيقة خصصت محورًا مستقلًا للتعليم عن بُعد كأحد الخيارات المهمة لتقديم التعليم في الدول العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي هي نتاج مناقشات مستفيضة ودراسات معمقة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة في التعليم، وهي: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، ومكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

أخبار تهمك

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشحات في إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 23 ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 23 ساعة

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:37 م

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»