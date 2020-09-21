نسرين طافش تبعث رسالة تفاؤل لمحبيها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة أنيقة مرتدية بدلة كلاسيك باللون البينك ، وعلقت قائله:" لا يوجد شئ لا أستطيع أن اكونه أو أفعله أو أملكه وأنت كذلك امن بنفسك ثق بالله.

ويعد آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر " والذي يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.

ويظهر ماجد المصرى في أحداث المسلسل بشخصية رجل أعمال ، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.

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