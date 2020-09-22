قبرص واليونان تتحركان بحزم لإنهاء أعمال تركيا غير القانونية بالمتوسط
أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، اليوم الاثنين، أن بلاده واليونان تتحركان بحزم بهدف الإنهاء الفوري لأعمال تركيا غير القانونية في شرق المتوسط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطاراً
ملاحياً (نافتيكس) يستمر حتى 23 أغسطس الحالي قالت فيه إن السفينة «أوروتش رئيس» ستجري
عمليات مسح زلزالي شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي
فاتح دونماز إن سفينة «أوروتش رئيس» للأبحاث وصلت إلى شرق المتوسط لاستئناف أنشطة التنقيب
فيها.
وأكد عبر تويتر "استمرارية العمل دون
توقف من أجل تحقيق استقلالية تركيا في مجال الطاقة"، مضيفاً: "وصلت سفينة
الأبحاث التركية (أوروتش رئيس) إلى منطقتها في البحر الأبيض المتوسط لمواصلة عملها
الجديد، بالتوفيق سفينة (أوروتش رئيس)... وخلفك الشعب التركي بأسره".
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