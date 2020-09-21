جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع – ماكينات– كاميرات تصوير فوتوغرافى – مستحضرات تجميل – ساعات يد - قطع غيار سيارات ) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 450 ألف جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية: ضبط (1) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار: ضبط (1) قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفة صيد، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى، مخدرات، محاولة صعود باخرة بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (889) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (140) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات":
ضبط عدد (1) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاثار سطح الماء

أخبار تهمك

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 22 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط 7 قضايا تهريب و29 مزاولة مهنة بدون تصريح

جهود أمن المنافذ في جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

"5 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

"9 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال يوم

تعرف على جهود أمن المنافذ خلال يوم.. "تهريب وهجرة غير شرعية"

أمن المنافذ يضبط 27 قضية و597 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:33 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

10:25 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟