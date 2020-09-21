طبيب يكشف الحل الوحيد لمواجهة كورونا: الناس فاكرة اللقاح هيطلع بكرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن مصر مازالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا، منوها بأن هناك تراخي من جانب المواطنين في مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أن الغالبية العظمى من المواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة.

وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية يعتبر أمر غير مطمئن، معلقا: "إحنا لسه بنحارب الموجة الأولى من الفيروس.. إحذروا خاصة وأن هناك زيادة في أعداد الإصابات على مستوى العالم".

وأكد أن الحل الوحيد الآن لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل عدم التوصل إلى لقاح لمواجهة الفيروس، هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "الناس فاكرة أن اللقاح هيطلع بكرة.. ولكن الطريق لسه طويل".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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