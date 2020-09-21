إم إم جروب : "إبتكار" تعين "هيرميس" لدراسة بدائل طرح شركة تابعة لها بالبورصة

كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية،عن قيام شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، بتعيين المجموعة المالية هيرميس لدراسة البدائل الاستراتيجية لطرح الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها بالبورصة المصرية.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن حصة إم تي أي تبلغ 49.9% من شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية ، ويضم هيكلة مكلية ابتكار إم إم جروب للصناعة، وشركة بي انفستمنتس القابضة.





وتبلغ حصة بي انفستمنتس القابضة في شركة ابتكار حوالي 20.3%.





وتضم الشركات التابعة لابتكار كلا من Bee وشركة مصاري العاملتان في مجال الدفع الإلكتروني وفيتاس مصر العاملة في التمويل متناهي الصغر ومجموعة شركات تمويل العاملة في التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.





وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 210.03 مليون جنيه منذ بداية يناير، حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 265.46 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت مبيعات إم.إم.جروب خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 4.34 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 5.34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



