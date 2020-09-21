احصل على أرباح مالية عبر الإنترنت من كازينو هاز!

هل لديك وقت فراغ وترغب في الحصول على أرباح مالية ضخمة؟! إذا كانت إجابتك هي "نعم" فقُم بالتسجيل الآن في Haz Casino!





يُعتبَّر كازينو هاز واحد من أحدث مواقع الألعاب، فقد تم إنشائه عام 2020 بواسطة شركة ميراج إنت. وهو يتمتَّع بترخيص ولاية كوراساو الهولندية، كما أنه يعمل على تشفير وتأمين بيانات عملائه المالية باستخدام أحدث وأقوى البروتكولات الأمنية مثل تشفير SSL.ويدعم الكازينو اللغة العربية وهو يعرض مجموعة من العاب المُطورين العالميين مثل (NetEnt، Microgaming، RealTime). أما الميزة الكُبرى التي يتمتَّع بها هذا الموقع فهو أنه يُقدم للاعبين الجُدد مكافأة ترحيبية رائعة بدون مُتطلبات رهان! فإذا أردت أن تحصل على العرض الترحيبي الخاص بك الآن وتبدأ اللعب والربح فقُم بالدخول على كازينو هاز ، ولكن إذا كُنت تُفضِّل التعرُف على المزيد من المعلومات حول هذا الموقع فاستمر بقراءة هذه المُراجعة!





مكافأة ترحيبية بقيمة 1000 دولار + 125 دورة مجانية على العاب سلوتس!

يُقدم كازينو هاز للاعبيه الجدد سلسلة مكافآت ترحيبية على أول 3 ودائع تصل إلى 1000 دولار، كما أنك ستحصل أيضًا على 125 لفَّة مجانية على العاب سلوتس! ويحصل اللاعبون الجُدد على هذه المكافآت على النحو التالي:





1- الإيداع الأول – بونص بنسبة 200% يصل حتى 300 دولار، بالإضافة إلى 25 دورة مجانية على لعبة (كنوز رمسيس)، وللحصول على هذه المكافأة استخدم الكود التالي (FIRST200).





2- الإيداع الثاني – مكافأة بنسبة 50% ويصل إلى 400 دولار، كما أنك ستحصل أيضًا على 65 دورة مجانية على لعبة (كنوز رمسيس)، ويجب عليك إدخال كود (SECOND50) عند التسجيل.





3- الإيداع الثالث – بونص بنسبة 100% ويصل لـ 300 دولار بالإضافة لـ 35 لفَّة مجانية على لعبة (كنوز رمسيس)، ورمز هذه المكافأة هو (THIRD100).





وفور أن تحصل على هذه المكافأة يُمكنك استخدامها في الرهان على العاب الكازينو المُختلفة وتحقيق أرباح مالية ضخمة ومن ثم سحبها مُباشرةً إلى وسيلتك المصرفية دون وجود مُتطلبات رهان!

مكافأة اجازة نهاية الأسبوع

بالتأكيد فإن يوم السبت هو أنسب وقت للإستمتاع بألعاب الكازينو، لذلك فإن هاز كازينو يمنح عملائه بونص بنسبة 100% ويصل إلى 200 دولار كحدٍ أقصى! وإذا أردت الحصول على المزيد من الأرباح فقُم بتسجيل إيداعًا يوم الأحد وستحصل على مكافأة أخرى بنسبة 50% وتصل لـ 250 دولار كحدٍ أقصى.





وكما ذكرنا من قبل فإن الكازينو لا يفرض مُتطلبات رهان على أي من المكافآت التي يمنحها للاعبيه؛ أي أن كل ما عليك هو أن تقوم بتفعيل المُكافأة وتستخدمها في اللعب ومِن ثمَ تسحب أرباحك مُباشرة!





مكافأة الكاش باك

لا تتوقف عروض ومكافآت كازينو هاز على العرضيْن السابقيْن حيث أن اللاعبين يحصلون أيضًا على مكافأة كاش باك رائعة كل أسبوع، وتعتمد هذه المكافاة على حجم الرهانات التي تضعها خلال الأسبوع على العاب الكازينو، وتتراوح قيمة هذه المُكافأة بين 1 دولار وحتى 250 دولار.





كيفية التسجيل في كازينو Haz Online؟

يُمكنك إنشاء حسابًا جديد في كازينو هاز في ثلاث دقائق باستخدام الخطوات التالية:





1- اضغط على رابط الكازينو الموجود بأعلى هذه الصفحة!





2- بعد ذلك، انقر على رابط "التسجيل"، وأدخل التفاصيل المطلوبة، مثل بريدك الإلكتروني، وتاريخ الميلاد، والعملة، وغيرها من البيانات.





3- قُم بعمل إيداعك الأول واستمتع بالمُكافأة الترحيبية.





العاب كازينو هاز

يُمكنك تصفح العاب الكازينو من خلال النقر على رابط (كازينو) الموجود في القائمة اليُسرى للصفحة الرئيسية، وستجد الأقسام التالية:





- كل الألعاب.

- الألعاب الجديدة.

- الجاكبوت.

- كروت الخدش.

- العاب الطاولة والبطاقات.

- الفيديو بنغو.

- الفيديو بوكر.

- فيديو سلوتس.

- الألعاب الافتراضية.





ويُقدم كل قسم العابًا فريدة لذلك عليك التحقق منها واحدًا تلو الآخر. فإذا كُنت تُحب العاب المهارة والاستراتيحية فعليك أن تُجرب العاب البلاك جاك أو البوكر، أما إذا كُنت تسعى إلى الحصول على جائزة تُغير حياتك فيُمكنك أن تُراهِن على أحد العاب الجاكبوت سلوتس.





ويُمكن للاعبين تجربة أي من العاب هاز كازينو مجانًا للتعرف على نسب الدفع والربح، واختبار اللعبة، والتعرف على قواعدها. أما إذا أردت الحصول على ربح حقيقي فينبغي عليك أن تُراهِن بمال حقيقي.





العاب الكازينو المباشر

إذا كُنت مُستعدًا لتجربة العابًا جديدة كُليًا وتمنحك الكثير من الأرباح الرائعة فيجب عليك أن تُجرِب أحد العاب الكازينو المباشر. ويتم بث هذه الألعاب من استوديوهات أوروبية أو كازينوهات حقيقية ويُقدمها موزعون مُحترفون يتحدثون اللغة العربية، ويتم استخدام الكثير من تقنيات التصوير السينمائية لمنحك تجربة لعب غامرة واستثنائية! ويُمكنك التواصل مع الموزعين أو اللاعبين الآخرين عبر خاصية الدردشة المباشرة.





وسائل الإيداع والسحب التي يقبلها كازينو هاز

يمكن لكل لاعب استخدام الوسيلة المالية التي تُناسبه في كازينو هاز فهو يدعم مجموعة واسعة من الوسائل والخيارات المالية! ومن أهم الوسائل التي يدعمها الكازينو:





- Visa

- Neteller

- Skrill

- Trustly

- PaysafeCard

- EcoPayz

- MasterCard

- GiroPay

- AstroPay

- Neosurf





كما يدعم كازينو هاز العملات الرقمية أيضًا مثل: (Bitcoin، Litecoin، Ethereum، Ripple).





الحد الأدنى للإيداع هو 20 دولار بينما أكبر مبلغ يُمكنك إيداعه في المرة الواحدة فهو 5،000 دولار وتتم مُعالجة عمليات الإيداع بشكلٍ فوري. أما بالنسبة لعمليات السحب فإن الحد الأدنى يكون 30 دولار فقط، وأكبر مبلغ يُمكنك سحبه في المرة الواحدة هو 1000 دولار والإطار الزمني لإتمام السحوبات هو 48 ساعة فقط، ولا يفرض الكازينو أي عمولات على عملياتك المالية.





توافق كازينو هاز مع الهواتف الذكية

إذا كنت ترغب في قضاء وقت ممتع والحصول على بعض الأرباح أثناء التنقل أو خلال فترات الانتظار فيُمكنك الدخول على كازينو هاز من خلال مُتصفح هاتفك الذكي او جهازك اللوحي، والرهان على أي لعبة يُقدمها الكازينو دون الحاجة لتحميل تطبيق خاص!





خدمة العملاء في Casino Haz

تتمثل إحدى المزايا الكبيرة لكازينو هاز هو أنه يُقدم لعملائه دعمًا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويُمكنك التواصل مع فريق الدعم عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني. كما يُمكن للاعبين تصفح قسم الأسئلة الشائعة أيضًا للحصول على إجابات سريعة عن الأسئلة العامة.





الخلاصة

يُقدم كازينو هاز لعملائه باقة رائعة من المُكافآت بدون متطلبات رهان، كما أنه يعرض باقة العاب رائعة مُقدمة من العديد من المُطورين العالميين، وهو يدعم الكثير من الوسائل المالية والعملات العالمية بالإضافة إلى العملات الرقمية أيضًا. كما أن كازينو هاز يتمتع بمنصة رائعة تتوافق مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة أيضًا!



