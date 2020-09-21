الين الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الدولار

سجل الين أعلى مستوى في ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي يوم الاثنين، محققا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي مقابل العملة الأمريكية مع تهاوي أسواق الأسهم ولجوء المستثمرين للين الياباني الآمن نسبيا في اعتقادهم.





أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الجمعة وهبطت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا اليوم وسط تنامي قلق المستثمرين إزاء فرص التعافي العالمي في ظل تهديد فرض إجراءات جديدة لمواجهة تزايد الإصابات بكوفيد-19.





وفي التعاملات المبكرة في لندن، سجلت العملة اليابانية 104.065 ين مقابل الدولار، مرتفعة بما يصل إلى نصف بالمئة. وهذا أعلى مستوى منذ 12 مارس آذار.





وخلال الجلسات الستة الماضية، ارتفع الين اثنين بالمئة مقابل الدولار.





واستقر الدولار أمام سلة من العملات.

وسيتأثر اتجاه الدولار هذا الأسبوع بكلمات أعضاء بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد تلقي الضوء على توجه البنك المركزي حيال التضخم.





ونزل اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1833 دولار بينما تخلى الجنيه الاسترليني عن 0.1 بالمئة مسجلا 1.2903 دولار.





وفي آسيا، حوم اليوان الصيني عند مستوى يقل بشكل طفيف عن ذروة 16 شهرا.







