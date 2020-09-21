الليرة التركية تتراجع لمستوى 7.58 مقابل الدولار

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
رويترز
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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.58 مقابل الدولار يوم الاثنين مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر أيلول وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وفي الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، كانت الليرة أعلى بقليل فحسب من أدنى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 7.5775، مقارنة مع 7.5650 عند إغلاق يوم الجمعة.

هوت العملة أكثر من 21 بالمئة أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي.

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