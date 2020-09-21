انخفاض أسعار النفط اليوم بفعل احتمال عودة الإنتاج الليبيي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
رويترز
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 انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا في حين يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب العالمي، لكن عاصفة مدارية تتجه صوب ساحل الولايات على خليج المكسيك حدت من الخسائر.

ونزل خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، في حين هبط الخام الأمريكي 38 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 40.73 دولار للبرميل.

وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعا جزئيا لحالة القوة القاهرة. لكن لم يتضح متى قد يُستأنف الإنتاج.

وقال المحللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة يوم الاثنين ”لن تتحمل السوق دخول مزيد من الخام“ في وقت يتقلص فيه الطلب بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال إدوراد مويا كبير محللي السوق في أواندا ”من الصعب التحمس لتحسن الطلب على الخام بينما تتزايد الإصابات بالفيروس في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فضلا عن المخاوف من أن الولايات المتحدة ربما معرضة لموجة أخرى على الأقل في الخريف والشتاء“.

وتابع ”حتى إذا لم يعد الإنتاج الليبي وهدأت حدة موسم الأعاصير، فإن أسعار النفط لن تتخلض من توقعات تراجع الطلب“.



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