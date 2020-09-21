"إعمار" تتبرع بـ 20 مليون لصندوق " تحيا مصر"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
إعمار مصر
إعمار مصر
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن موافقة مجلس إدارة شركة إعمار مصر، على التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر للتعاون في إحلال وتطوير وتجديد مدرسة ومستشفى بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.


 وحققت الشركة خلال الـ 6 اشهر الأولي من 2020  أرباحاً بلغت 581.53 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 94.29 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.01 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.45 مليار جنيه في النصف الأول من 2019.

وتراجعت مصروفات الشركة العمومية والإدارية خلال الفترة إلى 229.6 مليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت 1.11 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 215.82 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 418.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 239.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 566.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

ووصل سعر السهم في البورصة المصرية الي 2.3 جنيه.

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