تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
بيرلو
بيرلو
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أكد مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، أنه لن يقلد أحداً بعد أن استهل مسيرته الجديدة بفوز سهل 3-0 على سامبدوريا، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.


حدد بيرلو الذي تلقى رخصته التدريبية الأسبوع الماضي فقط، بيب غوارديولا، وكارلو أنشيلوتي، وأنطونيو كونتي، باعتبارهم الأكثر تأثيراً عليه، لكن قال إن الأسلوب الذي سيقدمه سيكون مزيجاً من كل شيء.


وقال بيرلو: "لا أريد تقليد أحد، لدي أفكاري الخاصة، وسأستمد الإلهام من الفرق التي تثير إعجابي، لم يكن لدينا الكثير من الوقت لأن اللاعبين عادوا منذ أسبوع فقط بعد انتهاء واجباتهم الدولية".


وأضاف: "شاهدنا بعض الأشياء اليوم وفي المباريات الودية، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لاستيعاب الأشياء، نفتقد لاعبين لكن سنحاول باللاعبين المتاحين أن نقدم أفضل ما لدينا".


وسيطر يوفنتوس على الكرة، وهو شيء قال بيرلو إنه أراد من فريقه أن يفعله، كما ضغط بشراسة على سامبدوريا، وشن هجمات سريعة عندما كان يستحوذ على الكرة، ومع ذلك احتاج يوفنتوس إلى هدفين في الدقائق الأخيرة ليحسم النقاط الثلاث.


وتابع: "الأمر يتعلق بالعثور على التوازن المناسب، اللاعبون الجيدون مرحب بهم دائماً طالما يمتلكون الخصائص اللازمة لمنح الفريق التوازن المطلوب".

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