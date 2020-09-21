كل ما تريد معرفته عن امتحان الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة

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تجري وزارة التربية والتعليم، امتحانات الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة الذين تغيبوا عن أداء الدور الأول لظروف قهرية بسبب فيروس كورونا، وكذلك الذين تغيبوا عن أداء الدور الثاني أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية الذين تغيبوا عن أداء الدور الأول أو الثاني لظروف قهرية.



١. تنطلق امتحانات الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة في 26 سبتمبر الجارى حتى 4 أكتوبر.



٢. يؤدي 100 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020.



٣. يضم امتحان الفرصة الأخيرة، الطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول، وتعرضوا لظرف قهرى منعهم من أداء الامتحان وحصلوا على موافقة لأداءه في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.



٤. وفرت وزارة التربية والتعليم، مقر إقامة للطلاب في الاتحاد العام لطلاب مدارس مصر بالعجوزة.



٥. تطبق كافة الإجراءات الصحية والوقائية لحماية الطلاب وتحقيق التباعد سواء في مقر الإقامة أو في لجنة الامتحان.



٦. خصصت وزارة التربية والتعليم، لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهي (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، لتكون مقر لامتحان الطلاب.



٧. من المقرر أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.



٨. وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيه.



وتستعد وزارة التربية والتعليم، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.



وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.



ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.



وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.