كل ما تريد معرفته عن امتحان الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
تجري وزارة التربية والتعليم، امتحانات الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة الذين تغيبوا عن أداء الدور الأول لظروف قهرية بسبب فيروس كورونا، وكذلك الذين تغيبوا عن أداء الدور الثاني أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية الذين تغيبوا عن أداء الدور الأول أو الثاني لظروف قهرية.

١. تنطلق امتحانات الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة في 26 سبتمبر الجارى حتى 4 أكتوبر.

٢. يؤدي 100 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020.

٣. يضم امتحان الفرصة الأخيرة، الطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول، وتعرضوا لظرف قهرى منعهم من أداء الامتحان وحصلوا على موافقة لأداءه في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

٤. وفرت وزارة التربية والتعليم، مقر إقامة للطلاب في الاتحاد العام لطلاب مدارس مصر بالعجوزة.

٥. تطبق كافة الإجراءات الصحية والوقائية لحماية الطلاب وتحقيق التباعد سواء في مقر الإقامة أو في لجنة الامتحان.

٦. خصصت وزارة التربية والتعليم، لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهي (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، لتكون مقر لامتحان الطلاب.

٧. من المقرر أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.

٨. وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيه.

وتستعد وزارة التربية والتعليم، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.

وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.

وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

امتحانات الثانويه الفرصه الاخيره احتواء كورونا اجراءات احترازيه

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 10 ساعة

مجدي عبد الغني: سأقوم بذبح خروف فى حال فوز طنطا على الزمالك لهذا السبب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

جوارديولا يتبرأ من صفقة تياجو ألكانتارا

منذ ساعتين

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

منذ 19 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من بنك مصر بخصوص شهادات ذات عائد 15%

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

يسمح بخوضها 4 مرات.. تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

عاجل.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين (STEM)

التعليم تكشف حقيقة إقامة دور ثالث لامتحانات الثانوية العامة (فيديو)

هل يوجد دور ثالث في امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب (فيديو)

التعليم: استثناء قانوني يتيح للطلاب حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:33 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

10:25 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟