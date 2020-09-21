قرار عاجل من بنك مصر بخصوص شهادات ذات عائد 15%

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:14 ص
محمد الاتربي رئيس بنك مصر
محمد الاتربي رئيس بنك مصر
محمد عصام
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كشف بنك مصر، اليوم الأثنين، أنها قرار إيقاف شهادات 15% صاحبة أعلى عائد في القطاع المصرفي والتى كان قد أصدرها لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد.

 

 

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر لـ" الفجر"، إنه بداية من اليوم قررت لجنة الأصول والخصوم  بالبنك بعد اجتماعها وقف إصدار شهادات ذات عائد 15% سنويا.

 

وأوضح" الأتربي" أنه بالنسبة للعملاء الذين قاموا بشراء الشهادة فسوف يحصلون على العائد بإنتهاء فترة استحقاقها، بينما لن يحق للعميل شراء الشهادة بداية من اليوم.

 

وأعلن البنك الأهلى المصري أيضا الذي كان يصدر شهادة 15% بالتزامن مع بنك مصر إيقاف إصدارها بعد أن بلغت حصيلته منها 280 مليار جنيه.

 

 

يأتي ايقاف إصدار أعلى شهادات عائد في القطاع المصرفي المصري، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الخاص بأسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض والذي من المقرر إعلانه يوم الخميس القادم بعد أجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.

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