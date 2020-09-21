الطالع الفلكي الإثنين 21/9/2020..وَجْه هِنْدِى!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى التّاسعة و31 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الحادية عشرة و46 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 11 تُوت قبطى ، 21 أيلول رُومى ، 4 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - دَنَا ضَليع فاللغة الهنديّة ، سُمّا أنا واكل مَنْجَة هندى، مِسْتَحَمّى فَحَمّام هندى ، شارب تمر هندى.(فؤاد المهندس من فيلم رجل فى العالم-1972)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الميزان تربيع بُلوتُو فى الجدى-غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد تربيع بلوتُو نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير،يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى السّابعة و21 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





عطارد يرمز للقدرات الكلامية والمهارات العقلية المنطقية باتصاله ببلوتو فى الجدى فأسلوبك فى الكلام فلسفى وعميق و يمتاز بالتنظيم والترتيب والواقعية والمتانة (زحل يحكم الجدى) لكنه مصبوغ بالقتامة والأسلوب العدائى ، نصيحة هذا الإتصال الفلكى أن تضع رأيك والذى غالباً له جانب كبير من الصواب فى ورقة سوليفان ناعمة لتصل للآذان وتستقر فى عقول المُستمعين ، من وجهة نظر إيجابية فهذا الإتصال مُفيد إن كنت تعمل فى مِهَن الإستقصاء والبحث العلمى كأسلوب شيرلوك هولمز فى فك الألغاز العسيرة لكشف صديق مُنافق كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة أو إستغفال من بائع كنموذج نورا بفيلم أربعة فى مُهمة رسمية ، صديق يستخدم زيارته الودّيّة كغطاء لمقصده الحقيقى والذى يخجل من كشفه مُباشرةً كطلبه مُساعدة مالية ، أو فوزك فى مُنافسة تستلزم التركيزالذهنى الحادّ كلعبة الشطرنج ، أو معرفة الإجابة عن طلب زواج بتحليلك لتصرفات الطرف الآخر بصورة صحيحة ، وإلا عانيْت مصير جورج سيدهم بفيلم البحث عن فضيحة ، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُصادف ذكرى ميلاد النجمة الهنديّة كارينا كابور لتَتِم 40 سنة ، هى زوجة الأمير المغولى والنّجم السينمائى فاحش الثراء سَيْفُ الدّين على خان والتى كانت طفلة وقت زفافه على زوجته الأولى فلما كبرت أعجبته فتزوّجها (راجع مقال 16/8/2015 أمير مغولى) كارينا إبنة النجميْن راندير وبابيتا والشقيقة الصغرى للنجمة كاريشما كابور ، بجانب عملها بالسينما فهى تقوم بالأعمال الخيرية فجمعت تبرعات لضحايا تسونامى 2004 بالهند وأنتجت قناة فضائية لمُقاومة الإغتصاب والعنف ضد المرأة ، حملات لمُقاومة الجوع فى الهند ، تعليم الفتيات الصغيرات ، قامت بتبنّى قرية صغيرة تسمى شاندرى بإقليم ماديا برادوش ووفرت لأهلها الكهرباء على نفقتها الخاصة وهى عضوة فى منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة وتعمل لتوفير التعليم للفقراء فى الهند كما أنها تدعم 31 تلميذ وخمسة مدرسين لتوفير تعليم مُناسب لهم ،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم كارينا راندير كابور والشهرة كارينا كابور، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(غواية ساحر)،(كعكة شهيّة)،(اللبن والعسل)،(أرض اللبن والعسل)،(زبدة لذيذة الطعم)،(زبدة شهيّة)،(نجمة مُدبّبة الحوافّ)،(سيّدة البسكويت).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فرص ضائعة وعلاقات مقطوعة أو مُتضرّرة وحتى أجهزة معطوبة كلها واردة للإصلاح اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الثور: قم بالعدّ حتى عشرة وحتى مائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليس عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج الجوزاء: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون أن تكشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج السّرطان: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الأسد: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك لتنتهى من كافة أعمالك المتأخرة ، لا تلجأ للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج العذراء: وضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، فكر قبل أن تتكلم ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الميزان: لا تمنع نفسك عن أداء عمل خيرى إن كان بمقدورك عمله ،حتى إن بدا لك ظاهريّاً أن الشخص ليس راغباً فى تلقى مساعدتك، قد يمنعه الخجل.





برج العقرب: الإبتسامة تُضيئ وجهك هذا الصباح، يوم مناسب لأداء عملك بكفاءة مرتفعة وتصفية خلاف مع زميل أو زوجتك بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة.

برج القوس: الإنغماس بالتفاصيل الصغيرة قد يجعلك تفقد القدرة على رؤية الصورة الكبيرة ككل، أنظرمن جديد من زاوية مختلفة للمشكلة لتجد الحل المناسب.





برج الجدى: فرصة للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش بالحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.





برج الدّلو: تطفل وتدخل الآخرين بشئونك الخاصّة خطأ تتحمل جزءاً منه ، كن حازماً ولاتسمح للآخرين بتجاوز الخطوط الحمراء وأوّلها شئونك الخاصّة.





برج الحوت: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم، الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.