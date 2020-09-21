الخارجية القبرصية: تركيا اختارت التصعيد ولابد من فرض عقوبات أوروبية عليها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قالت وزارة الخارجية القبرصية، إن  تركيا اختارت التصعيد ولابد من فرض عقوبات أوروبية عليها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية القبرصية، إن تركيا تواصل انتهاك القوانين الدولية.

 

وتواصل تركيا استفزازاتها شرق المتوسط وسط تخوفات دولية من اندلاع حرب مع اليونان وكذلك تحذيرات أوروبية وأمريكية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان بمزيد من العقوبات والعزلة حال الاستمرار في عمليات التنقيب غير القانونية.

 

وبحسب تقرير لموقع العين الإخبارية، تشهد منطقة شرق المتوسط توترا كبيرا بين أثينا وأنقرة منذ إرسال أردوغان سفينة أبحاث إلى هناك للتنقيب عن الغاز والنفط.

 

وتقول اليونان إن قاع البحر قبالة سواحل جزيرة كريت والجزر الأخرى في المنطقة ملكها، محذرة أنقرة من أي عمليات تنقيب فيها.

 

 

 

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