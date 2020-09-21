مانشستر سيتي يتحدى وولفرهامبتون في لقاء الثأر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:14 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
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يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم ضيفاً على وولفرهامبتون في مواجهة قوية على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ويبدأ فريق مانشستر سيتي منافسات الموسم الجديد من الجولة الثانية ضد وولفرهامبتون، بعد تأجيل الجولة الأولى ضد أستون فيلا، بعد انهاء "السيتزنز" مشاركته في دوري أبطال أوروبا متأخراً بالدور ربع النهائي الموسم المنتهي.

 

ويأمل مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، واللاعبين، فى افتتاح الموسم الجديد من "البريميرليغ" بنوع من الأمل والطموح، تعويضاً لإخفاق الموسم الماضي بعد أن فشل فى تحقيق اللقبين الرئيسين، الدوري الإنجليزي الذي حصل عليه ليفربول، ودوري أبطال أوروبا، وتوج بلقب وحيد وهو كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

 

وأكد جوارديولا على أن سيرجيو أجويرو غير جاهز للمشاركة بالمباريات، ولا يخضع للتدريبات الجماعية بسبب الإصابة، مشيراً إلى أن لاعبيه فى حالة نفسية وبدنية جيدة، وأنهم مستعدين للموسم الجديد بشكل جيد، وعن رياض محرز وإيمريك لابورت قال المدرب الإسباني: "رياض عاد قبل 4 أيام واليوم كان اليوم الأول لوجود لابورت معنا، أعتقد أن محرز سيكون جاهز، ولكن لابورت ليس بعد".

 

وأشار جوارديولا إلى أن السيتي لم يكن مهتما بالتعاقد مع تياجو الكانتارا، لأنهم يمتلكون العديد من اللاعبين في ذات المركز، وأنه سعيد لأنه سيأتي لإنجلترا.

 

وعن اقتراب نهاية تعاقده مع السيتي اختتم: "لا يغير ذلك أي شيء في قراري، وقتي هو العمل كل يوم بشكل كبير، أو أفضل من الموسم السابق، وأحاول تقديم كرة قدم رائعة لتحقيق الفوز، ولجعل الناس فخورين باللاعبين والطاقم الفني".

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