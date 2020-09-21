الأهلي يترقب اجتماع لحسم المستبعدين

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يترقب عقد اجتماع مهم من أجل حسم ملف المستبعدين الذي كان من المفترض عقده عقب مباراة مصر المقاصة إلا أنه تم تأجيله لشعور محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بإرهاق شديد جعله يغيب عن حضور لقاء أمس ليتم تأجيل الاجتماع إلى ما بعد مباراة الأهلي مع نادي مصر إلى الأربعاء المقبل.
وسيحضر الاجتماع كلا من محمود الخطيب وأمير توفيق مسئول التعاقدات ورينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير كرة القدم في النادي بالإضافة إلى الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وسيشهد الاجتماع نقاشًا حول مصير المستبعدين الذين طالب فايلر في اجتماعهم الأول برحيلهم، وهم: صالح جمعة وجيرالدو وسعد سمير وجونيور أجايي وأزارو ومروان محسن وأحمد الشيخ.
وأكدت التقارير أن الملف الأقرب للحسم بالنسبة للأسماء المطروحة هو ملف الأنجولي جيرالدو الذي يرى الأهلي بيعه نهائيًا وليس إعارته وأن صالح جمعة لم يستغل الفرصة التي منحها له فايلر بالإضافة إلى عدم التزامه أما بقية الأسماء فمازالت قيد الدراسة ما بين البيع أو الإعارة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه مع حسم الدوري فإن فايلر يفكر في منح فرص لعدد من الأسماء التي لم تشارك كثيرًا من أجل إعادة تقييمها ومنح رأيه النهائي بشأن استمرارها أو رحيلها، وكان فايلر قد حدد مطالبه لإدارة النادي بشأن رحيل عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة سواء بالإعارة أو البيع النهائي خلال اجتماعهم الأول قبل أيام.
وأوضحت التقارير الصحفية أن فايلر طلب التعاقد مع عدد من الصفقات في عدد من المراكز التي يرى احتياج الفريق لها مثل مراكز صانع اللعب واثنين مدافعين ومهاجم.
وتسعى إدارة الأهلي لإقناع رينيه فايلر بمنح فرصة أخرى للمغربي وليد أزارو الذي تتمسك لجنة كرة القدم بتواجده مع الفريق خاصة أنه كان أحد الهدافين الذين نجحوا مع الفريق قبل قدوم فايلر.

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 16 ساعة

المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. وكيل أمونيكي يعرضه على الزمالك لتدريب الفريق

منذ ساعة و 7 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 17 ساعة

نجم جديد يقترب من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يترقب اجتماع لحسم المستبعدين

منذ نصف ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

نجم جديد يقترب من الرحيل عن برشلونة

06:42 ص

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟