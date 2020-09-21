في لفتة مميزة.. عمر كمال يقوم بالغناء مع طفل في عيد ميلاد رضا البحراوي (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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شارك الفنان عمر كمال، جمهوره بفيديو جديد من عيد ميلاد الفنان رضا البحراوي، والمقام بطنطا وقام في لفتة إنسانية بالغناء مع طفل علي أنغام "بنت الجيران".

وقام عمر، بمشاركة الفيديو علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فبسبوك".

وحقق كمال، مؤخرًا نجاحا كبيرا بعد طرح أغنية "لغبطيطا" وينتظر أغنية فيلم 'زنزانة٧' بالإضافة الدويتو مع اورتيجا.

يذكر أن أغنية " لغبطيطا" من غناء حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخرًا معًا في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".

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