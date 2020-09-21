أمونيكي يوجه نصيحة خاصة لمحمد إبراهيم.. ويكشف عن طموحه إذا درب الزمالك









حرص إيمانويل أمونيكي نجم نادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة السابق على توجيه نصيحة خاصة إلى محمد إبراهيم نجم الأبيض.





وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش: "شعرت بالإحباط من طريقة مغادرتي للمقاصة، لكني أحترم رئيس الفريق ويسعدني أنهم يقدمون مستوى جيد حاليا".





وأكمل: "عندما جئت كان محمد إبراهيم لا يشارك، قلت له أنت لاعب جيد ونصحته أن يعمل على نفسه بشكل أكبر، والآن أراه يقدم مستوى جيد ويحاول الأهلي أن يتعاقد معه".





وأضاف: "بالنسبة لي رحيلي لم يغير شئ في كمدرب، سأواصل دفع نفسي للأمام وأشكرهم لكنهم لم يمنحوني الفرصة".





وتابع: "إذا توافرت لي فرصة تدريب الزمالك ستكون ميزة كبيرة لأنني قريب من اللاعبين وأعرف الفريق وأعتقد أننا سأضيف شيئا".



