نشوى مصطفى تستضيف إنجي علي في برنامجها "بنت البلد"

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تحل اليوم الإعلامية انجي علي، ضيفة علي برنامج "بنت البلد " الذي تقدمه النجمة نشوى مصطفى على قناة "المحور".



تتحدث انجي علي، خلال الحوار عن أعمالها الفنية الجديدة وتجربة التثميل التي حققت فيها نجاحًا كبيرًا مؤخرًا.



ويعرض برنامج "بنت البلد" للنجمة نشوى مصطفى، من السبت إلى الثلاثاء، من كل أسبوع على قناة المحور في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



حقق مسلسل "الشريط الأحمر" للفنانة نشوى مصطفى نجاحاً كبيراً، والذي عرض في رمضان 2018، هو و مسلسل "البشارة" الإماراتي في العام نفسه، وقدمت قبلهما مسرحية "سيلفي مع الموت" عام 2017، التي حققت نجاح عظيم.

