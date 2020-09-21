أديب ساخرا من الإخوان: "أنا شفت ثورتين قبل كده.. لما بشوف ثورة بعرفها"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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سخر الإعلامي عمرو أديب، من زعم القنوات الإخوانية نزول مصريين في الشارع، قائلا: "أنا شفت ثورتين قبل كده، وعارف شكلهم.. أنا لما بشوف ثورة بعرفها".

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك مشادات بيين المذيعين الإخوان بسبب فشلهم، مضيفا: "طول عمرهم الإخوان غاويين يصوروا فيديوهات في حارة.. ولو في مظاهرة مش عيب".

وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".

وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".

وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.

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