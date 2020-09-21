شاهد.. وصلة سخرية من عمرو أديب على المقاول الهارب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للمقاول الهارب محمد علي وهو يهاجم قنوات الإخوان، قائلا: "فين قنوات المعارضة.. ولا تلزمونا"، واصفا إياهم بالخونة.

وعلق "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، ساخرا: "كل سنة بيضايقوا محمد علي.. أنا لو منكم قلمين على وش الكلاب دول يا باشا، إنت اللي دلعتهم، إديهم بالجزمة.. كده بتسيبوا محمد علي لوحده في الشارع".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "محمد يا حبة عين أمه مزاجه باظ.. لما محمد علي يقول عليهم خونة أنا أقول إيه".

وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".

وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".

وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.

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