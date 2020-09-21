موعد مباراة الأهلي ضد إف سي مصر في الدوري المصري الممتاز









يستعد فريق الأهلي لمواجهة سهلة نسبيًا ضد نظيره نادي مصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.





وحسم النادي الأهلي تتويجه بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد خسارة غريمه الزمالك في الجولة الماضية أمام فريق أسوان بهدف دون مقابل.





ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، ليصبح أقصي رصيد يمكن للفارس الأبيض الوصول إليه 70 نقطة حال الفوز في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة.





موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر بالدوري:





ويواجه النادي الأهلي نظيره فريق إف سي مصر يوم الأربعاء 23 - 9 - 2020، على ستاد الكلية الحربية، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز.





ويبحث الأهلي عن العودة لسكة الانتصارات مجددا في الدوري الممتاز أمام نادي مصر، بعدما تعادل سلبيا في اخر مباراتين ضد فريقي الإتحاد السكندري ومصر المقاصة على الترتيب ضمن منافسات الجولتين 27، 28 من البطولة المحلية.





وستذاع أحداق مباراة الأهلي ضد إف سي مصر يوم الأربعاء المقبل على قنوات أون تايم سبورتس الفضائية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي.





الأهلي يطارد 3 أرقام قياسية في الدوري:





ورغم حسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز قبل 6 جولات على انتهاء المسابقة، لكنه يبحث عن تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة من أجل تحطيم عدد من الأرقام القياسية في البطولة المحلية.





حيث يحتاج الفريق الأهلاوي لتحقيق الفوز في الـمباريات الـ6 لتجاوز رقمه القياسي كأكثر فريق تحقيقا للانتصارات في موسم واحد بالدوري الممتاز والذي حققه موسم 2017 - 2018 عندما فاز في 28 مباراة.





كما أن وصول النادي الأهلي للنقطة 89 هذا الموسم، يجعله يتجاوز رقمه التاريخي كأكثر فريقا تحقيقا للنقاط في موسم واحد بالبطولة المحلية عندما حصد 88 نقطة في موسم 2017 - 2018.





ويفصل النادي الأهلي 13 هدفا عن تجاوز رقمه القياسي المسجل بإسمه كأكثر فريقا تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري والذي حققه الموسم قبل الماضي بتسجيل 75 هدفا.



