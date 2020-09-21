محمد الشرنوبي يقترب من مليون مشاهدة بـ"قلبى ارتاح"













استطاع المطرب محمد الشرنوبى أن يحقق نجاحاً كبيراً بأغنية "قلبى ارتاح"، حيث اقتربت الأغنية من المليون الأول خلال ثلاثة أيام فقط، وانضمت لقائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.وفكرة كليب الأغنية هي إظهار المشاهد الحقيقية من حفل زفاف المطرب محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض ، ليظهر لها مدى حبه.يذكر أن "قلبي ارتاح" من غناء وألحان محمد الشرنوبي وكلمات محمد إبراهيم يسري وتوزيع مصطفى الحلواني والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.وتقول كلمات الأغنية:عرفت معنى الحب إيهأول ما جت عيني في عينيهلقيت في حضنك اللي عايزه من الحياةلقيت في حبك قلبي عايش بس ليكوعد إني عمري هعيشه ليكقلبي وروحي بين إيديكهنسى اللي فات من اللحظة ديعمري ابتدى نستني قوامتعب الأيام، مش فارقة هموم دنيا بحالها دانا قلبي ارتاح