محمد الشرنوبي يقترب من مليون مشاهدة بـ"قلبى ارتاح"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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استطاع المطرب محمد الشرنوبى أن يحقق نجاحاً كبيراً بأغنية "قلبى ارتاح"، حيث اقتربت الأغنية من المليون  الأول خلال ثلاثة أيام فقط، وانضمت لقائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفكرة كليب الأغنية هي إظهار المشاهد الحقيقية من حفل زفاف المطرب محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض ، ليظهر لها مدى حبه.

يذكر أن "قلبي ارتاح" من غناء وألحان محمد الشرنوبي وكلمات محمد إبراهيم يسري وتوزيع مصطفى الحلواني والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلمات الأغنية:
عرفت معنى الحب إيه
أول ما جت عيني في عينيه
لقيت في حضنك اللي عايزه من الحياة
لقيت في حبك قلبي عايش بس ليك
وعد إني عمري هعيشه ليك
قلبي وروحي بين إيديك
هنسى اللي فات من اللحظة دي
عمري ابتدى نستني قوام
تعب الأيام، مش فارقة هموم دنيا بحالها دانا قلبي ارتاح



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