المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي









يسعي النادى الأهلى لحسم التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وتحدث وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، عن أخر تطورات ملف مفاوضات النادي الأهلي مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي.





وقال وليد هويدي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "الأهلي دخل معنا في مفاوضات لضم محمد إبراهيم بالفعل ولكن بشكل شفوي للتوصل إلى صيغة مالية وحل يرضي الجميع".



