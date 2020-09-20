نجم منتخب تونس يحدد مصيره مع أم صلال القطري

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
وك
Advertisements
يتحدد اليوم الأحد مصير اللاعب التونسي أيمن عبدالنور مع نادي أم صلال القطري، حيث من المقرر أن يتسلم النادي التقرير الطبي من مستشفى سبيتار لتحديد إصابة اللاعب من عدمه.

وكان عبدالنور أعلن تعاقده مع أم صلال لمدة موسمين عبر صفحته على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي في الوقت الذي لم يعلن فيه أم صلال التعاقد مع اللاعب بعدما ترددت أنباء عن تعرض اللاعب لإصابة بالركبة.

وأكّد مصدر من نادي أم صلال لصحيفة "الراية" القطرية أن عبد النور لم يوقع رسميًا حتى الآن مع الفريق وأن ما أُثير مؤخرًا من إعلان اللاعب تعاقده مع النادي لم يكن بشكل رسمي لا سيما أن اللاعب يجب أن يخضع للفحص الطبي في سبيتار قبل التوقيع معه رسميًا وهي من الشروط التي وضعها اتحاد الكرة ومؤسسة دوري نجوم قطر.

وذكرت الصحيفة أن القصة تعود لإعلان وكيل أعمال اللاعب خبر التعاقد قبل مغادرته للدوحة، وذلك عقب الوصول لاتفاق مع النادي، حيث طلب وكيل أعماله صورة للذكرى قبل مغادرته لكنه تسرع بنشر الصور قبل إعلان التوقيع رسميًا وهو ما تسبب في إحراج النادي الذي ينتظر التقرير الرسمي من سبيتار اليوم، حيث خضع اللاعب للفحص الطبي الخميس الماضي، وفي حال ثبوت إصابة اللاعب سوف يتجه أم صلال للتراجع عن الصفقة

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

تطورات هامة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ ثلث ساعة

عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ 42 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

خطة كومان للتعامل مع سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 9 ساعات

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

10:31 م

أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

11:31 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

08:38 م

عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

11:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟