أسعار الذهب اليوم الإثنين 21-9-2020
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 21-9-2020 ، في ظل إجازة بورضة الذهب العالمية واستقرار السعر العالمي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 851 جنيهًا وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
أسعار الذهب في مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 728 جنيهًا
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 973 جنيهًا.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 851 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب إلى 6808 جنيهات.
أخر تحديث لأسعار الذهب العالمية
وأغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 0.33%، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية، وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع لترتفع إلى 1950.8 دولار، بزيادة 6.4 دولار عن بداية التعاملات.
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