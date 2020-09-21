معتز بالله عبد الفتاح: الإخوان المسلمون جماعة ساذجة (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الإخوان الإرهابية ساذجة، معقبًا: "الجماعة الإرهابية وقعت في كل فخ، وارتكبت كل الأخطاء، وخلقت صورة ذهنية سلبية جدًا عن نفسها". 

وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن حزب الوفد عندما كان في السلطة قبل عام 1952 وكان يفوز في كل الانتخابات النزيهة، ورغم ذلك عندما كان يطلب من الحزب الانسحاب من السلطة، ولم يستخدم العنف ضد المصريين أو النظام على الإطلاق.

ومن جانبه، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، في تعليقه على دعوات التظاهر التحريضية من قبل اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، إن تحركات جماعة الإخوان تعتمد مفهوم الجهاد السيبرالي أو الالكتروني، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أنواع من الجهاد لديها متمثل في الجهاد السياسي والمسلح والالكتروني.

وأضاف "فاروق" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الأحد، إن جماعة الإخوان توظف مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الموازي لتحقيق بعض الأهداف من خلال تلك الدعوات التحريضية، واستقطاب نفسي لبعض الدوائر المجتمعية والتدريب على مسألة العصيان المدني.

وتابع "هذه الجماعة تقوم الآن بمخاطبة العقل الجمعي للمجتمع الدولي من أجل تنفيذ مشروعها التخريبي واستنزاف مؤسسات الدولة وفقًا لنظرية الإرباك والإنهاك وهي أحد أفكار سيد قطب، كما تحاول إقامة مؤسسات بديلة للدولة المزعومة وذلك من خلال فقد الثقة بين المواطن والدولة وإظهار المجتمع المصري على أنه غير مستقر".

وأكد الباحث في شؤون الحركات الإرهابية أن هذه الجماعة تعمل على إرباك واستنزاف دائم لعرقلة مسيرة التنمية والتطوير على المستوى الاقتصادي، مستطردًا "تلعب حاليًا على ما يسمى بالإيديولوجية النفسية من أجل تنفيذ مشروع دولة الخلافة وهدم مؤسسات الدولة والتأثر والانتقام من المصريين وإثارة الفوضى بمساعدة المخابرات التركية والقطرية في محاولة لإعادة إنتاج نفسها وتنفيذ مشروع دولة الخلافة".



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