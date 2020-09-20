انقلب عليهم.. الهارب محمد علي يفتح النار على قنوات الإرهاب الإخوانية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد انفعال المقاول الهارب محمد علي، على قنوات الجماعة الإرهابية.

وقال أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "المقاول الهارب اتهم القنوات الإرهابية بالخيانة وقالهم انتم بتقبضوا ولا إيه".

ولفت إلى أن الشعب المصري العظيم أسقط الدعوات التخريبية للمتآمرين الخونة في قطر وتركيا، ولم يستجب لهم.

وتابع أحمد موسى"مفيش غير أعضاء الجماعة الإرهابية فقط اللي شايفين الناس اللي في الشارع"، مشيرا إلى أن جميع أحياء القاهرة تتسم بالهدوء منذ صباح اليوم.
وأردف موسى
وأردف موسى أن "المقاول الهارب محمد علي بيشتم الشعب دلوقتي عشان حطه تحت قدمه"، معلقا "مستحيل الشعب المصري يهد بلده يا خائن يا حرامي".


وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".

وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".

وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.

أخبار تهمك

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

تطورات هامة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ ربع ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 9 ساعات

خطة كومان للتعامل مع سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ 37 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

10:31 م

أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

11:31 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

08:38 م

عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

11:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟