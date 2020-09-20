مواجهة نارية للداخلية مع منتخب السويس بالقسم الثاني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يحل منتخب السويس بقيادة أشرف خضر ضيفًا ثقيلًا على فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا في المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء على ملعب نادي السكة الحديد في الجولة الـ 18 من منافسات المجموعة الثانية، للقسم الثاني.

الداخلية

فريق الداخلية وصيف المجموعة، برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن فريق سيراميكا متصدر المجموعة، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني.

 حقق الداخلية من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في مبارتين، وسجل لاعبيه 26 هدف، واستقبل 12هدف.

منتخب السويس

فريق منتخب السويس في المركز الرابع، برصيد 25 نقطة جمعهم من الفوز في 6 مبارياتن، والتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وسجل 13 هدف، واستقبل 11هدف.

الدور الأول

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول، بين الفريقين والتي أقيمت بالسويس.

هدافي منتخب السويس

1- محمد السيد شيكا 3 أهداف
2- على حسين هدفين
3- خالد لطفي هدفين
4- عبوده عبد الغفار هدفين
5- أسامة مرعى هدف
6- محمود مجدى هدف
7- أحمد فتحي هدف
8- حسن الشاذلى هدف 

هدافي فريق الداخلية

1- محمود طلعت 7 أهداف 
2- على حسين 5 أهداف
 3- إسماعيل بامبا 3 أهداف
 4- عبد العزيز السيد 3 أهداف 
5- أحمد تمساح هدفين 
6- سمير فكرى هدفين
 7- أحمد عبد الفتاح هدفين
 8- مصطفى إبراهيم هدف
 9- مصطفى عز هدف

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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