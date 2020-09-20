رئيس مدينة كفر الشيخ: تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فوائد

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قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، إن "قانون التصالح كان قانون مطلوب من زمان، وأصبح المنزل بمثابة رخصة"، لافتًا إلى أن كفر الشيخ أول محافظة تبدأ في منظومة التسجيل الإلكتروني للتصالح مع مخالفات البناء.



وأشار إلى أنهم قاموا بعمل منظومة جديدة في كفر الشيخ بادخال 88 مدرسة بجانب 9 مراكز تكنولوجية ووضع الكمبيوتر والمنظومة بالمدرسة داخل كل قرية.



وأضاف مبروك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن بعد دخول المدارس تم تقليل الضغط على المراكز التكنولوجية.



وأشار رئيس مدينة كفر الشيخ، إلى أن التخفيضات التي قامت بها الدولة شجعت المواطنين على التصالح، أنه يتم التقسيط على ثلاث سنوات بدون فائدة، وأن سعر المتر للقرى الريفية يصل إلى 37.5 جنيها إذا تم دفع مبلغ التصالح كاملًا.



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قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون.



وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.



ونصت المادة الأولي، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.



وذكرت الدعوي، أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.

