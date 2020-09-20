تقدم 13 مرشح لنواب برلمان 2020 في الدقهلية اليوم ليصل الإجمالي 248 مرشح

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلنت اللجنة القضائية لنواب برلمان ٢٠٢٠ بالدقهلية، برئاسة المستشار تامر الخطيب والأعضاء المستشار أحمد السعيد والمستشار علاء السعدني والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر، إستلام وراق 248 مرشح تقدموا لخوض الانتخابات منهم ٢٢٠ في أول أيام فتح باب التقدم على مستوى المحافظة واليوم الثاني تقدم ١٢ مرشحا واليوم 3 مرشحين واليوم الرابع بلغ عدد المتقدمين 13 مرشحًا.

وتتمثل الدوائر في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنصورة وتضم أول المنصورة وثان المنصورة، الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة وتضم مركزي المنصورة ومحل الدمنه، الدائرة الثالثة ومقرها مركز بلقاس وتضم مراكز بلقاس والستاموني وقسم جمصة.

والدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا وتضم مركزي طلخا ونبروه، الدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنس وتضم مراكز دكرنس وبني عبيد وشربين، الدائرة السادسة ومقرها مركز منية النصر وتضم مراكز منية النصر وميت سلسيل والجمالية والكردي.

والدائرة السابعة ومقرها المنزلة وتضم مراكز المنزلة وقسم المنزلة والمطريه، الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر وتضم مركز وميت غمر وقسم ميت غمر، الدائرة التاسعة ومقرها مركز اجا وتضم مركز اجا، الدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين وتضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.

وتشهد محافظة الدقهلية ١٠ دوائر وتشمل ٢٤ قسما ومركزا ليصل إجمالي المقاعد في الدقهلية ٢١ مقعدا.

كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن توقيع الكشف الطبي علي 33 مرشح اليوم لانتخابات مجلس النواب، ليصبح اجمالى المتقدمين للكشف 486 في اليوم العاشر.

وطالبت صحة الدقهلية، المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث لأنهم ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع، مؤكدا علي أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الاساسية أجرى زيارة تفقدية للمستشفي الدولي (العام الجديد)، والمعمل الإقليمي المشترك وذلك للاطمئنان على تجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم كامل الخدمات الطبية لكافة المرشحين والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التعامل معهم.

أخبار تهمك

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 11 ساعة

خطة كومان للتعامل مع سواريز

منذ أقل من ساعتين

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

فالفيردي يعلق على عرقلة موراتا في السوبر الإسباني

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

08:29 م

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

09:38 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟