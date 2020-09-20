فالفيردي يعلق على عرقلة موراتا في السوبر الإسباني

علق الإسباني فيدي فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني على عرقلة ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسباني في السوبر الإسباني كما كشف بعض تعليمات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني له من أجل تطوير مهاراته وآداؤه في الفترة المقبلة.





وقال فالفيردي في تصريحات صحفية:" عندما كنت صغيرًا كنت في عائلة مقاتلة، لم تكن لدينا الموارد الكافية لمشاهدة الكرة الأوروبية، لقد كان الأمر صعباً ولكن بمجرد حصولنا على المال أصبحت أقضي جميع أوقاتي في مشاهدة كرة القدم".





وعن مدريد، علق فالفيردي قائلاً:"هو العالم الأول، كل شيء طبيعي هنا وهناك أشياء رائعة، فالناس مهذبون للغاية ويرحبون بك جيداً وأيضاً آمن في الطرقات وهذا شيءٌ أقدّره كثيرًا لأنني أتيت من بلد ليس آمنا لهذا الحد".





وأضاف:"عندما كسبت العديد من الأموال، أخبرت والدي وعائلتي بأنهم ليس عليهم العمل بعد الآن، هذا كان هدفي وهذه مكافأة مستحقة لهم بعد أن قاتلوا بجدٍّ وهذا كان مصدر فخر لي".





وعن عرقلة موراتا، قال فالفيردي:"لو كان لدي اختيار مسك قميصه أو عرقلته بطريقة أخرى لفعلتها لكنني اتخذت هذا القرار، هذه كرة القدم وأنا أقاتل من أجل فريقي وسأفعل كل ما يتطلبه الأمر لحماية الفريق".





وعن زيدان، علق فالفيردي:"زيدان يطلب مني المزيد لتطوير إمكانياتي الكاملة واللعب بثقة والتحرك بالكرة وبدونها ويطلب مني المخاطرة قليلاً".





وعن رحيل ميسي، اختتم فالفيردي تصريحاته قائلا :"كنا في إجازة ولم يتحدث اللاعبين عن ذلك".