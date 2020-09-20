تكليف "سماح جاد" مديرًا للطب العلاجي بكفرالشيخ

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أصدرت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، قرارا بتكليف الدكتورة سماح جاد للعمل مديرًا للطب العلاجي بمديرية الصحة بكفرالشيخ خلفا للدكتور طارق الشربينى الذي تولي منصب وكيل مديرية الصحة
جدير بالذكر ان جاد كانت تعمل مدير إدارة بنوك الدم بمحافظة كفرالشيخ.

وتميزت خلال فترة عملها بتطوير كبير ببنوك دم المستشفيات وافتتاح عدد من بنوك الدم التجمعية
كما تولت بعد ذلك منصب مدير إدارة المستشفيات واتسمت فترة توليها بالتطوير الشامل بالمستشفيات الذى شمل تطوير وزيادة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات.


وكذلك افتتاح وحدات العناية المركزة، والغسيل الكلوى؛ والحضان والمناظر الجراحى، فضلا عن كونها عضو المجلس القومى للمرأة فرع كفرالشيخ.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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