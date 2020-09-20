في ذكرى وفاتها.. تعرف على مشاركات تحية كاريوكا في التليفزيون والمسرح

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة تحية كاريوكا، واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ السينما المصرية.

لم تَغِب كاريوكا أيضًا عن شاشة التلفزيون، حيث سجلت ظهورًا في عددٍ من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "متى تبتسم الدموع" ومسلسل "حكايات هو وهي" ومسلسل "عصر الحب" ومسلسل "دموع الشموع" إضافةً لمسلسل "أهل الطريق".

وكانت لها بصمتها في المسرح والتي تجلت في عدد من المسرحيات الشهيرة منها مسرحية "روبابيكا" ومسرحية "يحيا الوفد" ومسرحية "حضرة صاحب العمارة"، ثم تعاونت كاريوكا مع الفنان اسماعيل ياسين، كما أسست فرقة مسرحية بالتعاون مع الفنان فايز حلاوة.

في عام 1981 أصبحت تحية كاريوكا نقيب الفنانين لفترة مؤقتة لم تتجاوز الثلاثة أشهر.

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