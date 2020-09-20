في ذكرى ميلاده.. تعرف على اللحظات الآخيرة في حياة مجدي وهبة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان مجدي وهبة، واحدًا من أشهر النجوم الذين قاموا بتجسيد أدوار الشر الخالص على الشاشة.

توفى مجدى وهبة، بشكل مفاجئ بإحدى القرى السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب، وترددت بعد وفاته شائعات كثيرة ترجع سبب الوفاة إلى تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وأكدت شقيقته فريدة وهبة، في تصريحات إعلامية أنه كان يعاني من مرض باالقلب ولكنه أخفى مرضه عن أسرته حتى رحل به.

قبل وفاته اشترى مجدي وهبة سيارة نقل موتى، لخدمة الحي الذي يسكن فيه، ولكنه كان أول من نقل بهذه السيارة إلى مثواه الأخير، وكان فيلم حنفي الأبهة آخر فيلم جمع مجدي وهبة بالزعيم عادل إمام.

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