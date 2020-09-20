أحمد موسى: القنوات الإرهابية اعتذرت عن نشر فيديو كاذب حول تظاهرات بالمحلة (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الجماعة الإرهابية زعمت كذبا وجود تظاهرات في المحلة الكبرى.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد: "العاملون بالبرنامج الإرهابي الذي ادعى وجود تظاهرات في المحلة اعتذر عبر تويتر واعترف أن فيديو المحلة قديم".



وعرض موسى فيديوهات تكشف استقرار الأوضاع بالمحلة وفقا لنمط الحياة الطبيعي، موجها الشكر لأهالي المحلة على نشر فيديو يكشف سير حياتهم بالشكل الطبيعي.



من جانبه، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، في تعليقه على دعوات التظاهر التحريضية من قبل اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، إن تحركات جماعة الإخوان تعتمد مفهوم الجهاد السيبرالي أو الالكتروني، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أنواع من الجهاد لديها متمثل في الجهاد السياسي والمسلح والالكتروني.



وأضاف "فاروق" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن جماعة الإخوان توظف مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الموازي لتحقيق بعض الأهداف من خلال تلك الدعوات التحريضية، واستقطاب نفسي لبعض الدوائر المجتمعية والتدريب على مسألة العصيان المدني.

وتابع "هذه الجماعة تقوم الآن بمخاطبة العقل الجمعي للمجتمع الدولي من أجل تنفيذ مشروعها التخريبي واستنزاف مؤسسات الدولة وفقًا لنظرية الإرباك والإنهاك وهي أحد أفكار سيد قطب، كما تحاول إقامة مؤسسات بديلة للدولة المزعومة وذلك من خلال فقد الثقة بين المواطن والدولة وإظهار المجتمع المصري على أنه غير مستقر".



وأكد الباحث في شؤون الحركات الإرهابية أن هذه الجماعة تعمل على إرباك واستنزاف دائم لعرقلة مسيرة التنمية والتطوير على المستوى الاقتصادي، مستطردًا "تلعب حاليًا على ما يسمى بالإيديولوجية النفسية من أجل تنفيذ مشروع دولة الخلافة وهدم مؤسسات الدولة والتأثر والانتقام من المصريين وإثارة الفوضى بمساعدة المخابرات التركية والقطرية في محاولة لإعادة إنتاج نفسها وتنفيذ مشروع دولة الخلافة".

