استمرار توافد الطلاب على معامل التنسيق بجامعة عين شمس



كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.

تستمر معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس فى استقبال الطلاب الراغبين في التقدم إلكترونيًا بمرحلة التنسيق الثالثة لليوم الرابع، حيث توافد اليوم ١١١٨ طالبا، كما توافد امس فى اليوم الثالث للمرحلة ٩٢٢ طالبا، كما توافد فى اليوم الثانى للمرحلة ٦٥١ طالبا وفى اليوم الأول للمرحلة ١٥٥٣ طالب وأسرهم على جميع المعامل.يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.