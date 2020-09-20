أسامة كمال: 2 سياح دفعوا 52 ألف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة في دبي





أكد الإعلامي أسامة كمال على ضرورة تطبيق القانون على المخالف سواء في مخالفات البناء أو عدم الاتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم فرضها للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "كمال" خلال برنامجه "90 دقيقة" الذي يداع على قناة المحور اليوم الأحد، "منذ يومين صديق من دبي أخبرني قصة حول إثنين من الأجانب كانوا يجلسوا على البحر، وجاءت لهم الشرطة وفرضت على كل فرد غرامة 3000 درهم أو 13 الف جنيه لعدم ارتداء الكمامة ،وقاموا بدفعها، بعدها بساعة الشرطة جاءت الشرطة مرة أخرى وفرضت 3000 درهم مرة أخرى، فقاموا بدفها ايضًأ ولكن غادروا المكان بعدها"





وتساءل "كمال" هل تعتقد أن هؤلاء قالوا أن الحكومة بقوم بجمع الأموال من الناس؟!



