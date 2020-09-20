شاهد.. أسماك صينية تمارس كرة القدم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:12 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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بثت قناة الغد فيديو لشاب صيني يدعى يانغ تيانشين استغل فترات الفراغ بسبب الإجراءات المصاحبة لفيروس كورونا، وقام بتدريب أسماكه الذهبية على ممارسة كرة القدم في حوض مائي صمم على شكل ملعب كرة قدم.

وقال الشاب الصيني، خلال تقرير قناة الغد، إن أسماكه الذهبية أظهرت حماسا شديدا عندما كان يدربهم، وهذا الحماس يعود للطريقة التي دربهم بها.

ويعتزم الشاب الصيني تدريب فريقين بغرض المنافسة ضد بعضهم البعض.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 4634 حالة، وأصاب أكثر من 85255 مواطن صيني.

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