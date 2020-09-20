أحمد الشوربجي: جماعة الإخوان أصيبت رأسيا وأفقيا بالانشقاقات بين القيادات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال أحمد الشوربجي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان أصيبت رأسيا وأفقيا بالانشقاقات والأزمات بين القيادات التاريخية والشباب، كما أوضح محمد بديع من داخل محبسه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان انقسمت إلى 4 جماعات بسبب ما تعانيه من انقسامات.

وأشار إلى أن الفشل لو وضع عنوان لشئ فسيكون للإخوان، مؤكدا أن الجماعة تعاني من الارتباك ويريدون تصدير هذه الأزمة للشعب المصري.


اقرأ أيضًا..

قال الدكتور عبد الله النجار، أحد علماء الازهر الشريف، إن جماعة الإخوان التي ترتدي ثوب الإسلام، ولا تعرف عن الإسلام سوى اسمه فقط، وتستغل كثير من ضعاف الثقافات باسم الإسلام.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان هم من قال عنهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَل، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ"، مشددًا على أن الإخوان تقوم بنشر الشائعات ونشر الأكاذيب المستمرة والأقاويل الغير محققة وغير الفعلية، وتغليب الظنون الكاذبة لإلباس الحقائق على بعض الشباب.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدولة تقف بالمرصاد لهؤلاء دائمًا وأبدًا، كلما وردت شائعة من الشائعات تقوم الدولة والإعلام بإظهار حقيقة هذه الشائعة حتى لا يقع الشباب فريسة لهؤلاء، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ"، مشددًا على ضرورة أن يقوم الجميع بتغليب اليقين والعقل وما تراه العين وما يحدث من انجازات بجميع الملفات في توقيت واحد داخل الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".

وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".

وأردف، "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة"

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».


واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.

وواصل أحمد موسى: "أقسم بالله الإخوان ليس لديهم مشكلة في قتل الشعب المصري كله ويتبقى عناصر الجماعة فقط".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ 41 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم الصربي "ميتشو" في ولايته الأولي بالقلعة البيضاء؟ (أرقام)

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: الإخوان في تركيا وإسبانيا "ركبهم بتخبط" من مصيرهم المنتظر

ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان عبارة عن سرطان تغلغل في جسد الوطن

وائل الإبراشي: لازم تجيب ميكروسكوب أو "ملقاط" لرؤية تظاهرات الإخوان

محافظ الإسكندرية يفند أكاذيب الإخوان بشأن وجود تظاهرات بالمحافظة

عضو سابق بحركة 6 إبريل يفجر مفاجأة عن جماعة الإخوان الإرهابية

ناشط سياسي:عندما فهمت غرض الجماعة الإرهابية اكتشفت خطأي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

06:32 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

05:59 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟