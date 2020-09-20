2 مليار دولار صادرات مصر من الكيماويات في 7 أشهر





أعلن رئيس المجلس التصديري للكيماويات خالد أبو المكارم, أن إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة "يناير-يوليو" من العام الحالي بلغت نحو 2.875 مليار دولار مقابل 3.372 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 15%.





وأوضح - خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني مساء اليوم/الأحد/ - أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تستحوذ على 19% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية, منوها بأنه بالرغم من تراجع الصادرات بسبب جائحة كورونا" إلا أن صادرات القطاع استطاعت دخول أسواق دول جديدة لأول مرة مثل ايطاليا وفرنسا واسبانيا والأرجنتين.





وأشار إلى أنه في ظل استمرار استقرار أوضاع الإنتاج والتجارة الخارجية في البلاد وحرص الحكومة على توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الطارئة, وانتظام صرف مستحقات المصدرين من برامج رد الأعباء من خلال صندوق تنمية الصادرات, فإنه من المتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام إلى 5 مليارات دولار.





وأوضح أبو المكارم أن صادرات القطاع خلال يوليو الماضي تراجعت بنحو 9%, مسجلة نحو 430.02 مليون دولار مقابل 470.84 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.





وحول أهم صادرات القطاع, أشار ابو المكارم الى أن صادرات "منتجات الأسمدة" حققت خلال ال7 شهور الأولى من العام ارتفاعا بنحو2% مسجلة 844 مليون دولار مقابل 744.92 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي, كما ارتفعت صادرات "الكيماويات العضوية" بنحو 18% لتبلغ 109.75 مليون دولار مقابل 93.02 مليون دولار, وزادت صادرات "الأحبار والدهانات" بنحو 3% مسجلة 102.76 مليون دولار مقابل 100.01 مليون دولار, كما زادت صادرات"خامات الأفلام" بنحو 7% مسجلة 15 ألف دولار مقابل 14 ألف دولار.





وأضاف أن صادرات "منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط " تراجعت بنحو 25% مسجلة 969.61 مليون دولار مقابل 1.298 مليار دولار, كما انخفضت صادرات "المنتجات الورقية والكارتون" بنحو 7% مسجلة 287.25 مليون دولار مقابل 307.79 مليون دولار, وبلغت صادرات مصر من "الكيماويات الغير عضوية" نحو 170.67 مليون دولار مقابل 265.37 مليون دولار بتراجع بلغ 36%.





وتابع قائلا إن صادرات "المنظفات" بلغت نحو 137.65 مليون دولار مقارنة بنحو147.75 مليون دولار بانحفاض بلغ 7%, كما تراجعت صادرات "المنتجات الزجاجية" بنحو8% مسجلة 99.58 مليون دولار مقابل 108.76 مليون دولار, وبلغت صادرات "الكيماويات المتنوعة" نحو 98.70 مليون دولار مقابل 123.53 مليون دولار بتراجع بلغ 20%, وبلغت صادرات "الفحم الحجري والمواد قارية وشموع معدنية" نحو35.47 مليون دولار مقابل 69.26 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 49%, كما بلغت صادرات "الخلايا الجافة والبطاريات" ما قيمته 10.46 مليون دولار مقارنة 11.07 مليون دولار بانخفاض بلغ 6%, وسجلت صادرات "المواد اللاصقة" تراجعا بلغت نسبته 43% لتبلغ 8.56 مليون دولار مقابل 15.09 مليون دولار.





وحول أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية خلال ال7 شهور الأولى من العام الحالي والتى تستحوذ على 53% من إجمالي صادرات القطاع, أشار ابو المكارم إلى أن "تركيا" احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم 10 دول مستوردة مستحوذة على 14% من إجمالي الصادرات بما قيمته 415.75 مليون دولار, تلاها "إيطاليا" مستحوذة على 6% من صادرات القطاع بما قيمته173.34 مليون دولار, تلاها " فرنسا" مستحوذه على 5% بما قيمته 151.34 مليون دولار, تلاها"الهند" بنحو 5% مستحوذه على 5% بما قيمته 150.84 مليون دولار,تلاها "الولايات المتحدة" بنحو5% مسجلة141.13 مليون دولار, وفي المرتبة السادسة" المملكة العربية السعودية" مستحوذة على 5% بما قيمته 130.20 مليون دولار, تلاها "اسبانيا" بنحو4% بما قيمته 103.52 مليون دولار, وفي المرتبة الثامنة"السودان" بنحو3% بما قيمته 93.72 مليون دولار, تلاها "الأرجنتين" مستحوذه على 3% بما قيمته 90.52 مليون دولار, ثم "ليبيا" مستحوذة على 3% بما قيمته 83.54 مليون دولار