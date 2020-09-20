مجاهد: هيئة ضمان جودة التعليم الفني تجعلنا مثل ألمانيا (فيديو)

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عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم السبت 19-9-2020، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وحضور السادة رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.



في بداية الجلسة، عبر المجلس عن عظيم شكره وامتنانه للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتفضل سيادته بافتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودعم سيادته اللامتناهي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية.



وخلال الاجتماع وافق المجلس على:



1- خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من تكليفات السيد الرئيس بتطبيق الاختبارات الالكترونية على جميع طلاب الجامعات



2- زيادة أعداد المنح للحصول على درجة الماجستير، إلى 20 منحة والدكتوراه إلى 5 منح لطلاب دول حوض النيل، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة أعداد المنح المقدمة للطلاب المبتعثين من الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة طلاب دول حوض النيل.



3- خطط تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعات والمدن الجامعية للعام الدراسي 2021.



4- استراتيجية تطوير برامج التعليم الجامعي لموائمة الوظائف المستحدثة والأكثر شيوعا حتى عام 2050.



5- توسيع تطبيق نظام التعليم الهجين ليشمل الطلاب المنتسبين.



6- معايير أفضل جامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد وأفضل جامعة واجهت تداعيات فيروس كورونا وأفضل موقع الكتروني لجامعة والمقدمة من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي.



7- اللائحة الاسترشادية الموحدة (مرحلة البكالوريوس) لكليات الطب البيطري بالجامعات الحكومية والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديلات التشريعية المرتبطة بهذا الشأن.



8- تشكيل لجنة وضع الامتحانات ولجنة تسيير ومتابعة الكنترول الخاص بالمسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الثانوية (نظام الثلاث سنوات) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات ) ودبلوم المعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية للعام الجامعي 20202021.



9- تقرير اللجنة العليا للتنسيق ومراجعة مراحل التنسيق الثلاثة ونتائج تقليل الاغتراب.



وقدم المجلس الشكر للدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا السابق، للدور الكبير الذي بذله خلال فترة توليه رئيس الجامعة، متمنين التوفيق له خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق آخر، انتهى مكتب التنسيق من أعمال توزيع طلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية وذلك في ضوء شروط وقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي والأعداد المقررة للقبول.



وشهدت هاتين المرحلتين ترشيح نحو 152304 طالبا خلال المرحلة الأولى، وتم ترشيح نحو 246727 طالبا خلال المرحلة الثانية، وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب في المرحلتين نحو 399031 طالبا، وما تزال مرحلة استقبال الطلاب في المرحلة الثالثة جارية، والتي تتضمن الطلاب الناجحين في الدور الأول والطلاب الناجحين في الدور الثاني، ومن المتوقع أن يتقدم في هذه المرحلة نحو 190 ألف طالب.



قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إنهم يدرسون تشكيل هيئة لضمان جودة التعليم الفني وستعرض على مجلس الوزراء، حيث ستقوم بمراقبة كل الجهات التي تقدم التعليم الفني بما فيهم وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة.وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هذه الهيئة ستساهم في جعل التعليم الفني في مصر مثل التعليم الفني في ألمانيا، وبجودة عالمية، متوقعا الموافقة عليها بمجلس الوزراء قريبا.