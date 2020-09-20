رئيس الأسقفية يترأس قداسًا بالإنجليزية لخدمة الأجانب

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ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأحد صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها كنيسة جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

في عظة القداس>





وتأمل حنا في الآيةفَإِنَّ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلًا رَبَّ بَيْتٍ خَرَجَ مَعَ الصُّبْحِ لِيَسْتَأْجِرَ فَعَلَةً لِكَرْمِهِ، فَاتَّفَقَ مَعَ الْفَعَلَةِ عَلَى دِينَارٍ فِي الْيَوْمِ، وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى كَرْمِهِ مؤكدًا أن هذا المثل ضربه السيد المسيح ليوضح عدة حقائق أهمها أن الله يدعو الناس في كل وقت لملكوته وللعمل في "كرمه" أي هذا العالم.





وأضاف حنا: الله يحب جميع من قبلوا دعوته ويقبل الجميع ويرحم الكل محذرًا من مقارنة ما تحصل عليه من عطايا مع الأخرين لأن الله عادل ورحيم مع الجميع.



فيما حرصت الكنيسة على التأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.



وتواصل وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر تدريب "مونتسورى" الذي بدأته مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى تدريب أخر لأسر الطلاب من الصم والبكم وذلك بمقر وحدة الصم بمنطقة مصر القديمة.



يستهدف التدريب 14 معلمة إذ يركز على تحسين جودة التعليم داخل المدرسة للطلاب الصم باستخدام أدوات جديدة، ويتضمن الجزء العملي في هذا التدريب تعليم المدرسين كيفية تدريس الفرق صوت الحرف واسمه، وكيفية لمس وشم الأشياء مع بعض المهارات الحياتية اللازمة للأطفال.



مونتيسوري هو منهج تعليمي يؤكد على ضرورة أن تهتم العملية التربوية بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والجسدية الحركية، لمساعدته على تطوير قدراته الإبداعية وحل المشكلات.



كما تستمر الوحدة في تدريب أسر الصم والبكم بتقنية الفيديو كول وذلك لتعليم الأسر كيفية التعامل مع الإيذاء الجسدي أو الحسي والتصرف في مثل تلك الحالات حين يتعرض لها أحد التلاميذ.





تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعـم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.





وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.



