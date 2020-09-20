عاجل.. عفو جمهوري عن مسجونين بمناسبة عيد القوات المسلحة
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:09 م
الفجر
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 553 لسنة 2020 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2020.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
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