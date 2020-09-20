عروسان يحتفلان بزفافهما وسط أجواء هادئة بميدان التحرير (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:50 م
العروسان
العروسان
هبة عبد الحفيظ
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وسط أجواء هادئة..احتفل عروسان بزفافهما فى ميدان التحرير، فى وجود أسر العروسان، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهما بمحيط الميدان والذى شهد حالة من الاستقرار والهدوء والسيولة المرورية.

وقال العريس، إنه يحتفل بزفافه فى ميدان التحرير اليوم 20 سبتمبر، وسط أصدقائه وأهله، فى أجواء عائلية، تتسم بالهدوء قائلًا: "ربنا يحفظ مصر من الأشرار".

ويشهد محيط ميدان التحرير هدوء تام، وسط انسياب الحالة المرورية.


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شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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