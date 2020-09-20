"مؤسسة النقد" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
واس
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، التي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ 2008م).

ويأتي إصدار هذه المبادئ ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي الراغبين بالاطلاع على مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية إلى زيارة موقع المؤسسة عبر الرابط:
http:www.sama.gov.saar-saLawsPagesBankingRulesAndRegulations.aspx.

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