سرس الليان يفوز على البلاستيك وديًا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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نجح سرس الليان بقيادة سامي حجاج في الفوز على البلاستيك فى عقر دار الأخير، بهدف دون مقابل، فى مباراة ودية أشبه بطعم الرسمية.
حيث أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد بالي، وشهد المباراة اهدر العديد الفرص من جانب الفريقين.
واشاد مدرب الفريقين بمستوى لاعبيهم، وان مستواهم البدني والفني يتحسن كل مباراة تلو الأخرى، مع اقتراب عودة اللاعبين المصابين للمشاركة مع فرقهم.
ويستعد الفريقين لاستئناف مبارياتهما بدوري القسم الثالث، فى العاشر من الشهر المقبل، حيث يخرج سرس الليان لملاقاة مركز شباب ديرب نجم ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة العاشرة، ويخرج البلاستيك لملاقاة بنها ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة.
ويتصدر سرس الليان قمة المجموعة العاشرة برصيد 49 نقطة، بينما يحتل البلاستيك وصافة المجموعة السادسة برصيد 45 نقطة.

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